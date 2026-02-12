L’ANC raddoppia la posta sulla “rivoluzione democratica nazionale” in Sudafrica

Tradizione Famiglia Proprietà newsletter 5 Febbraio 2026

di Bernard Tuffin

Per la prima volta in quasi vent’anni, i sudafricani hanno accolto il nuovo anno con un pizzico di speranza e ottimismo. Non si tratta certo di un’ondata travolgente, ma i segnali sono inequivocabili e incoraggianti. Un clima di tristezza e sconforto ha generalmente caratterizzato l’alba di ogni nuovo anno. Ora, tuttavia, qualcosa è cambiato nella psiche nazionale, in gran parte a causa dei cambiamenti nella politica.

Il motivo principale di questo cambiamento può essere attribuito ai risultati positivi ottenuti dalla coalizione multipartitica che attualmente costituisce il governo del Sudafrica. Questa è l’unica differenza significativa tra l’alba del 2026 e quelle che l’hanno preceduta.

Sebbene questo governo di “unità nazionale” sia visto con favore da buona parte della popolazione e sia certamente motivo di ottimismo, l’ANC (African National Congress) lo considera solo un'”alleanza strategica e temporanea” e raddoppia la posta sulla sua logora ideologia rivoluzionaria. Irritato dalla perdita del potere esclusivo e costretto dalle circostanze a formare una coalizione, ha recentemente ribadito, in un importantissimo documento programmatico, il suo impegno costante e immutato a favore della trasformazione socialista.

Contesto storico

Facciamo un breve passo indietro al maggio 2024. Per la prima volta dalla transizione del 1994, le elezioni in Sudafrica hanno negato al partito al potere, l’African National Congress (ANC), in carica da trent’anni, la maggioranza assoluta. È stato un terremoto politico che ha posto il Paese e la sua élite al potere di fronte a un bivio importante. Ridotto al 40% dei voti popolari, l’ANC si è trovato di fronte a una scelta difficile nella sua ricerca di formare un governo.

Alla sinistra c’erano gli Economic Freedom Fighters (EFF), un gruppo marxista dichiarato, e l’uMkhonto we Siswe (MK), un gruppo marxista sebbene non dichiarato. L’ANC avrebbe potuto allearsi con queste forze “progressiste” per costituire quella che i partiti di opposizione hanno definito una “coalizione apocalittica”. Si può affermare con certezza che, in caso di una tale alleanza, il collasso socio-economico del Paese sarebbe stato rapido e completo.

Alla fine, è stato raggiunto un accordo di coalizione tra dieci partiti, alcuni dei quali composti da un solo membro, ma la maggior parte dei quali sostenitori del libero mercato e di posizioni centriste o di centro-destra. A ottenere la maggior parte dei voti dell’opposizione nelle elezioni è stata l’Alleanza Democratica (DA). Quest’ultima era ed è tuttora il volto principale all’interno della coalizione che sostiene la proprietà privata, la libera impresa, lo Stato di diritto, il costituzionalismo, ecc.

Qualche speranza

Avanti veloce di diciotto mesi fino alla fine del 2025, e la musica è cambiata. Titoli e articoli come questo su IOL.co.za sono diventati routine: “I sudafricani sono stanchi, ma sempre più speranzosi”. Pur sottolineando il tasso di disoccupazione ostinatamente alto, soprattutto tra i giovani, i dati sulla criminalità che rimangono elevati e la mancanza di sicurezza, l’articolo si concentra sui motivi per cui si intravede una luce alla fine del tunnel. Questi sarebbero la fine pratica dei blackout elettrici e, cosa ancora più significativa, “il fatto che il Governo di Unità Nazionale (GNU), giunto al suo secondo anno, ha portato a una modesta crescita economica, a un miglioramento del rating creditizio e alla rimozione dalla lista grigia finanziaria globale”.

Moneyweb ha riflettuto sull’evoluzione del clima con questa valutazione: “Il rand sudafricano ha iniziato il nuovo anno salendo al livello più alto dal 2022, sostenuto da tendenze positive in Sudafrica, tra cui il proseguimento delle riforme economiche e l’aumento dei prezzi dei metalli. Venerdì [2 gennaio] il rand è salito dello 0,6% rispetto al dollaro, raggiungendo quota 16,50, superando così la maggior parte delle valute dei mercati emergenti”.

L’approfondita panoramica di Moneyweb ha anche mostrato come il rand si sia apprezzato del 14% nel 2025, la sua migliore performance in oltre 15 anni. Ha inoltre riflettuto sul perseguimento delle riforme economiche da parte del governo (GNU) per generare crescita. Si è discusso molto anche della riduzione dell’obiettivo di inflazione al 3% da parte della Banca centrale sudafricana. Ciò è stato visto come il risultato di una maggiore fiducia nell’economia, che dovrebbe portare a “minori aspettative d’inflazione, con gli investitori sempre più ottimisti sulla capacità dei responsabili politici di garantire la stabilità dei prezzi”.

Allo stesso modo, Netwerk24 era ottimista riguardo al passaggio al 2026. “L’economia sudafricana ha chiuso il 2025 in una posizione più forte e migliore rispetto a un anno fa. Una serie di cambiamenti positivi negli ultimi mesi potrebbe rappresentare una svolta nel ciclo economico”. Lo stesso articolo cita la valutazione del professor Raymond Parsons secondo cui l’economia sudafricana entra nel 2026 con un “cauto ottimismo”. Parsons ha anche sottolineato altri sviluppi “positivi” che alimentano l’ottimismo. Tra questi figurano un quadro di bilancio a medio termine (MTBF) favorevole, un calo dell’inflazione e dei tassi di interesse e un upgrade da parte di Standard & Poor’s.

L’articolo sottolineava che “il Governo di unità nazionale (GNU) punta a una crescita del PIL di almeno il 3,5% entro il 2030, trainata dalla spesa dei consumatori e dagli investimenti fissi”.

C’è un flusso generale di “buone notizie”, come quella riportata da Business Insider Africa secondo cui “il Sudafrica è stato rimosso dalla lista delle giurisdizioni ad alto rischio dell’Unione Europea, segnando una tappa importante negli sforzi del Paese per ripristinare la fiducia nel proprio sistema finanziario e facilitare i flussi commerciali e di investimento con l’ Europa “.

Qualcuno di questi segnali di speranza sarebbe stato possibile sotto un governo guidato esclusivamente dall’ANC? La storia suggerisce di no!

Tuttavia, nonostante la capacità di adattamento, la resilienza, la perseveranza e la cieca speranza dei sudafricani, l’esperienza dimostra che il “cauto ottimismo” è la caratteristica ideale dell’attuale stato d’animo.

Riunione del Consiglio Generale Nazionale (NGC) dell’ANC del 2025

Poco dopo che il governo ha ospitato il vertice del G20 a Johannesburg e ha presentato in modo eccellente il Sudafrica al mondo, l’ANC ha convocato il suo Consiglio Generale Nazionale (NGC). Si tratta di un incontro quinquennale in cui i delegati valutano i progressi del partito, discutono le varie sfide, esaminano le politiche e definiscono le strategie.

Verrebbe da pensare che, dato il clima favorevole che permea molti settori del Paese, i pezzi grossi dell’ANC cerchino di riconoscere e comprendere da dove provengono i “nuovi venti” e di entusiasmarsi in qualche modo per le incoraggianti possibilità che stanno nascendo. Tuttavia sarebbe semplicemente troppo sperare in questo.

Un sorprendente articolo pubblicato il 10 dicembre su BizNews rivela tutto: “Il gruppo di esperti dell’ANC rifiuta le riforme e afferma che il GNU è una tappa temporanea per prendere fiato”. In un documento preparato per questo incontro intitolato “Stato della rivoluzione democratica nazionale”, vengono riproposte alcune delle affermazioni ideologicamente più rigide. Come sottolinea acutamente l’articolo di BizNews: “per la comunità imprenditoriale e gli investitori che attualmente godono della stabilità del Governo di unità nazionale (GNU), il documento di 72 pagine offre una sobria verifica della realtà”.

Cliché logori e idee socialiste trite e ritrite

governance, ma come una ‘cooperazione tattica’ volta a guadagnare tempo”.

Pur ammettendo che il suo bilancio di governo è terribile, le sue conclusioni sono straordinarie. Si tratta fondamentalmente di un “NO” all’adozione di quel tipo di riforme e di mentalità che hanno chiaramente suscitato la fiducia degli investitori e acceso l’entusiasmo per un vero cambiamento. Il GNU è ridotto a un “matrimonio di convenienza”, una necessità strategica per guadagnare tempo al fine di ristabilire il dominio politico e perseguire ancora una volta la “Rivoluzione Democratica Nazionale”, con il suo palese fascino per lo statalismo alla Venezuela , Cuba, Russia, Cina, ecc.

Il principale partner della coalizione di governo (DA) è stato liquidato come legato a un “programma neoliberista e anti-trasformazione” all’interno di un governo che rappresenta “l’unità e la lotta degli opposti”.

Sono passati quasi due decenni sprecati. La stagnazione, se non il declino vero e proprio, è all’ordine del giorno in un Paese dalle potenzialità inimmaginabili, ma costantemente in allarme rosso. Contrariamente alle aspettative, alla logica e al buon senso, il semaforo verde viene continuamente evitato e rifiutato.

È incredibile, ed è il risultato di una tenace adesione alla visione del mondo, della politica e dell’economia attraverso un prisma marxista anni Sessanta, che è costato al Sudafrica tanta buona volontà, ha soffocato tante speranze e aspirazioni e ha ostacolato ogni idea di diventare il motore e il faro del continente africano.

Fonte: Tfp.org, 27 gennaio 2026. Traduzione a cura di Tradizione Famiglia Proprietà – Italia.