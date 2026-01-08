La riconquista cristiana della realtà nell’attuale era virtuale e immanentistica

Il Corriere del Sud n. 7 31 agosto 2025

Una proposta di azione civile non “contro” ma “con” l’intelligenza artificiale

Vik van Brantegem

Il mondo come lo conoscevamo sta scomparendo, la verità viene riscritta, la realtà viene progettata e coloro che controllano le macchine, controllano il futuro. Viviamo in un’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale sta sostituendo il pensiero umano, i sistemi digitali dettano i confini del discorso e della fede e le istituzioni globali stanno crollando sotto il peso del loro stesso inganno. Ogni pilastro della civiltà, fede, famiglia, libertà, è sotto assedio da forze determinate a rifare l’umanità a propria immagine. È evidente che il mondo sta cambiando, ma la domanda è: chi costruirà ciò che verrà dopo?

Il Martirologio Romano recita al 16 febbraio: «In Campania, Santa Giuliana, vergine e martire». Per un Cristiano, i santi sono degli esempi di come agire nel mondo, soprattutto in un mondo che non è Cristiano, ma che anzi è ormai anti-Cristiano e che persegue addirittura i Cristiani.

Ogni 16 febbraio la Chiesa ci presenta come esempio Santa Giuliana di Nicomedia. Nacque intorno al 285 a Nicomedia (oggi Izmit, in Turchia). Nella sua famiglia d’origine era l’unica Cristiana. Suo padre in particolare era un seguace zelante delle divinità pagane. All’età di nove anni, sarebbe stata promessa in sposa al Prefetto della città, un pagano di nome Eleusio. Secondo gli accordi raggiunti dalle due famiglie, le nozze si sarebbero celebrate quando Giuliana avesse compiuto 18 anni. Ma quel giorno la giovane disse che avrebbe accettato solo se Eleusio si fosse fatto battezzare. Venne quindi denunciata dallo stesso fidanzato come Cristiana praticante. Imprigionata, non tornò sulla sua decisione neppure dopo la condanna a morte. Venne quindi decapitata verso il 305, al tempo dell’Imperatore romano Massimiano (n. tra il 240 e il 250 – m. 310). L’iconografia la rappresenta spesso insieme ad un diavolo che la tormenta, ma non mancano le raffigurazioni delle torture da lei subite in vita, come l’essere appesa per i capelli o tormentata con il fuoco. Un esempio dal mondo antico per il mondo di oggi e domani.

Nel febbraio 2025 è uscito il libro Reclaiming reality. Restoring Humanity in the Age of AI (Riconquistare la realtà. Ripristinare l’umanità nell’era dell’intelligenza artificiale), pubblicato da Gab Books (USA 2025, pp. 306) di Andrew Torba, il proprietario e inventore di GAB, «il nuovo social media della destra radicale» come lo definisce il mondo liberal statunitense. Il lavoro di Torba è invece un’esplorazione avvincente del ruolo dell’umanità in un mondo guidato dall’intelligenza artificiale, un viaggio stimolante che esplora le profondità del potenziale umano e il potere della trasformazione personale in una rete globale sempre più artificiale.

Nel suo libro Torba lancia un campanello d’allarme a coloro che rifiutano di essere programmati dal sistema. Quindi, questo non è solo un libro. È un manifesto, un avvertimento e un invito all’azione. Questo è un piano di battaglia per coloro che non cederanno le loro menti, le loro anime o il loro futuro a una tirannia algoritmica.

Attraverso una magistrale miscela di storia, filosofia, teologia e intuizione tecnologica, Torba smaschera gli architetti dell’era digitale e svela i loro progetti di controllo, conformità e conquista. Ma ancora più importante, egli traccia un progetto per costruire qualcosa di più grande: una Società Cristiana Parallela che prosperi oltre la portata di istituzioni fallimentari e strutture di potere corrotte.

Puoi ignorare ciò che sta accadendo, ma il sistema non ignorerà te. Ogni giorno, il sistema stringe la sua presa, ridefinendo ciò che è reale, ciò che è vero e ciò che è ammissibile. L’unica scelta rimasta è se sottometterti alla loro versione di realtà artificiale o se sollevarti e rivendicare ciò che è reale.

Annunciando l’uscita del suo libro Riconquistare la realtà, Andrew Torba ha dichiarato: «Questo non è solo un altro libro sull’Intelligenza Artificiale: è un grido di battaglia, una tabella di marcia e un audace invito all’azione per coloro che si rifiutano di essere spettatori passivi mentre il mondo viene rimodellato dai signori digitali e dal controllo algoritmico. Scrivere questo libro è stato un viaggio profondo e personale. Nell’ultimo anno ho dedicato centinaia di ore alla lettura, alla ricerca, alla scrittura e alla revisione, il tutto riflettendo su come l’Intelligenza Artificiale e altre tecnologie rivoluzionarie rimodelleranno il nostro mondo. Soprattutto, mi sono concentrato su come i Cristiani dovrebbero orientarsi e rispondere a questi profondi cambiamenti.

Questo libro rivela come l’Intelligenza Artificiale, la grande tecnologia e le élite globaliste stanno riscrivendo la realtà stessa e perché dobbiamo resistere. Questo libro spiega perché i Cristiani non possono più aspettare che le istituzioni si autocorreggano, ma devono invece agire per costruire una società parallela che sostenga la verità, la fede e la dignità umana. Questo libro offre un modello per utilizzare la tecnologia in un modo che ripristini l’umanità anziché sostituirla, assicurando che l’innovazione serva la creazione di Dio anziché soppiantarla.

Questo libro è per coloro che sono pronti a costruire, combattere e fare un passo avanti nella battaglia più decisiva della storia per il futuro della fede, della famiglia e della libertà. La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale non è qualcosa che arriverà in un futuro lontano, è già qui. La domanda non è se la realtà verrà rimodellata, ma chi la plasmerà. Saranno loro? O saremo noi? Questo libro è la tua opportunità di sentire in prima persona l’urgenza, il fuoco e la visione dietro questo movimento. Il tempo dell’osservazione passiva è finito. Il momento di agire è adesso».

Torba è un marito e un padre di tre figli, un imprenditore Cristiano della Pennsylvania rurale nord-orientale e un autore di best-seller. È un uomo Cristiano che non ha paura di dire la verità con coraggio e di combattere coraggiosamente per ciò in cui crede. È il fondatore e CEO di Gab.com, il social network per la libertà di parola, e di Gab.ai, la piattaforma di intelligenza artificiale per la libertà di parola. Ha creato il sito ReclaimingReality.com senza scrivere una sola riga di codice, utilizzando solo le sue parole e l’Intelligenza Artificiale per progettare, codificare e distribuire questo sito su Internet. È solo un esempio di ciò che è possibile ora con l’Intelligenza Artificiale e una parte importante del suo libro Riconquistare la realtà riguarda l’ispirazione degli altri a imparare, creare e costruire utilizzando strumenti come Gab.ai.