La scienza conferma: meglio per i bambini avere genitori eterosessuali che omosessuali

Tradizione Famiglia Proprietà Newsletter 21 agosto 2025

di Edwin Benson

“È pericoloso avere ragione quando tutti gli altri vogliono ostinatamente avere torto”. Questa frase si applica sicuramente a chiunque esprima valori sessuali tradizionali in un’università americana.

Un esempio calzante è il dottor Mark Regnerus, professore di sociologia all’Università del Texas ad Austin. Nel 2012, il dottor Regnerus ha pubblicato lo studio “New Family Structures Study” (NFSS) (ndt, Saggio sulle Nuove Strutture Familiari) . Lo studio ha confrontato gli effetti dell’essere cresciuti in famiglie in cui le figure genitoriali erano due partner dello stesso sesso con quelli cresciuti in famiglie in cui il rapporto genitoriale era quello di due genitori eterosessuali sposati.

Studi condotti in modo inadeguato

Nel corso della sua ricerca, il dottor Regnerus ha sottolineato che la maggior parte degli studi si basava su campioni molto ridotti, notando inoltre che molti dei partecipanti erano “campioni di convenienza”, facilmente contattabili e interessati all’esito del sondaggio.

Ad esempio, uno studio spesso citato dai media nel 2011, il “National Longitudinal Lesbian Family Study” (Studio nazionale trasversale sulle famiglie lesbiche), ha raccolto le risposte di persone che erano venute a conoscenza dello studio tramite avvisi pubblicati “in occasione di eventi lesbici, nelle librerie e sui giornali specializzati per le persone lesbiche”. Inoltre, la maggior parte proveniva dalle città di San Francisco, Boston e Washington, D.C., tutte note per avere una popolazione omosessuale insolitamente alta. Non sorprende quindi che la maggior parte degli studi utilizzati dagli accademici tendesse a sostenere l’agenda omosessuale.

Un sondaggio a favore della famiglia tradizionale

Il dottor Regnerus ha utilizzato diversi metodi per misurare l’impatto dei partner dello stesso sesso come figure genitoriali sui bambini. La sua conclusione ha rafforzato il valore delle famiglie tradizionali.

“Ma (lo studio) NFSS rivela anche chiaramente che i bambini sembrano più inclini ad avere successo da adulti, sotto diversi aspetti e in vari ambiti, quando trascorrono tutta l’infanzia con la madre e il padre sposati, e soprattutto quando i genitori rimangono sposati fino ad oggi”.

Il dottor Regnerus ha smontato completamente l’illusione che i bambini cresciuti da adulti omosessuali stiano bene quanto quelli cresciuti in famiglie convenzionali. Le sue conclusioni hanno anche smentito coloro che affermano che i genitori conviventi e divorziati fossero altrettanto validi di quelli sposati.

In altre parole, il dottor Regnerus ha distrutto molte degli inganni promossi dalla rivoluzione sessuale. Certo, non è uscito indenne dall’establishment liberal e dai suoi affilati coltelli. La lobby pro-omosessuale non poteva lasciar correre. Ha sparato a zero, criticando le motivazioni e la metodologia del dottor Regnerus.

Nello Huffpost, Walter Olson del Cato Institute ha osservato che «i sostenitori LGBT sottolineano che il sociologo Mark Regnerus ha accettato 695.000 dollari dall’istituto anti-gay Witherspoon Institute per condurre lo studio».

Il New Yorker era sconvolto. “[Lo studio] pretende di dimostrare gli effetti molto dannosi dell’avere genitori gay e lesbiche… Ma, in questo caso, il modo in cui è stato condotto è così incredibilmente approssimativo che è utile solo come esempio di come si possa giocare con le statistiche”.

La CBS News ha adottato la linea LGBT. «In una dichiarazione congiunta del Family Equality Council, della Human Rights Campaign (HRC), di Freedom to Marry e della Gay and Lesbian Alliance against Defamation (GLAAD), i sostenitori hanno definito lo studio un “documento errato, fuorviante e scientificamente infondato che cerca di denigrare i genitori lesbici e gay”».

Errori di classificazione?

In realtà, molte critiche sono state mosse al modo in cui il dottor Regnerus ha classificato i soggetti del suo studio, concentrandosi in cavilli su alcuni dettagli ma ignorando il quadro d’insieme.

Ad esempio, un piccolo sottogruppo degli intervistati potrebbe includere un uomo che ha vissuto con entrambi i genitori naturali fino all’età di otto anni. A quel punto, i genitori del ragazzo hanno divorziato. Lui è rimasto nella casa di famiglia con la madre. Due anni dopo, la madre ha iniziato una convivenza decennale con un’altra donna. Quando è diventato adulto, era gravemente depresso. Il bambino dovrebbe essere classificato come cresciuto da entrambi i genitori, da una madre single o da una coppia lesbica? Nei diversi momenti della sua infanzia sarebbe potuto essere classificato in tutte e tre le descrizioni. È impossibile determinare in quale fase della vita del bambino sia insorta la sua depressione. Lo studio del dottor Regnerus ha classificato il bambino come cresciuto da una coppia dello stesso sesso. Questa classificazione invalida l’intero studio? Molti dei suoi detrattori avanzano proprio questa argomentazione.

Tuttavia, una recente rivalutazione dello studio del dottor Regnerus ha confermato la validità dei suoi metodi e delle sue classificazioni. Il sostegno proviene da una fonte inaspettata.

Nel 2025, due statistici della Cornell University, Cristobal Young ed Erin Cumberworth, hanno scritto un libro di testo universitario intitolato Multiverse Analysis. L’editore del libro, Cambridge University Press, ha scritto una descrizione per spiegarne l’importanza.

“L’analisi multiverso rivela l’intera gamma di stime che i dati possono supportare e svela intuizioni che le analisi a percorso singolo spesso trascurano”.

In altre parole, questo metodo torna ad analizzare le prove grezze di uno studio, classificando i dati in diversi modi. Quindi, ripete lo studio per vedere se i risultati cambiano. Nel libro, i dottori Young e Cumberworth hanno applicato i loro metodi ai dati del dottor Regnerus. Data la dimensione del campione, è stato necessario riconsiderare oltre due milioni di variabili.

Il dottor Paul Sullins, professore di sociologia alla Catholic University di Washington, D.C., ha recensito Metaverse Analysis e ha descritto la sua sorprendente conclusione.

“Inizialmente prevedendo che ‘un’analisi multiverso completa avrebbe confermato il punto di vista [dei numerosi critici dello studio] in modo potente e conclusivo’, Young e Cumberworth hanno invece trovato qualcosa d’inaspettato e notevole… ogni analisi ha confermato la conclusione centrale dello studio di Regnerus secondo cui i bambini crescono meglio con genitori biologici di sesso diverso piuttosto che con genitori LGBT”. (Enfasi aggiunta.)

Una conclusione definitiva?

Nessuno dovrebbe dare per scontato che il saggio del dottor Sullins o il libro dei dottori Young e Cumberworth saranno l’ultima parola sullo studio del dottor Regnerus e sulle sue conclusioni. Gli attivisti della Rivoluzione sessuale hanno investito troppo tempo, denaro ed energie nel mito che una «famiglia» è qualsiasi cosa un gruppo di persone decida che sia. Perciò, hanno molta pratica nel difendere le loro teorie distruttive.

I radicali amano condurre alcuni studi di parte e poi concludere che «la scienza ha deciso». Niente potrebbe essere meno “scientificamente” accurato. Sin dai tempi di Karl Marx, i rivoluzionari hanno voluto distruggere i legami biologici ed emotivi tra un uomo, sua moglie e i loro figli. Questa nuova analisi sullo studio del dott. Regnerus è una prova del fatto che hanno fallito ancora una volta.

Fonte: Tfp.org, 30 giugno 2025. Traduzione a cura di Tradizione Famiglia Proprietà – Italia.