Sei tu a controllare il cellulare o è lui che ti controlla?

Tradizione Famiglia Proprietà newsletter 12 Marzo 2026

di Gary Isbell

Noi ci aggrappiamo alla singolare illusione che la tecnologia sia un mezzo neutrale e passivo, che aspetta soltanto di essere utilizzato. Ci diciamo che possiamo padroneggiarla, scegliendo quando postare, scorrere, cliccare o disconnetterci. Ma queste illusioni ignorano la spietata efficienza dell’economia dell’attenzione, che sfrutta la nostra biologia di base per dominare il nostro interesse.

In effetti, l’attenzione umana è un bene scarso e prezioso che le aziende competono per catturare. Pubblicità e raccolta di dati circondano i consumatori. Ogni app per telefono o dispositivo digitale combatte una guerra per conquistare la nostra attenzione, utilizzando una serie di strumenti progettati per vincere.

Tristan Harris, ex esperto di etica del design presso Google, ha descritto i nostri smartphone come delle “slot machine”. Questi dispositivi funzionano secondo un sistema di ricompense che include notifiche, like e altri stratagemmi per spingerci a continuare a tirare la leva nella speranza di vincere il jackpot della dopamina. Spesso sblocchiamo il telefonino solo per controllare il meteo e ci ritroviamo, venti minuti dopo, ancora immersi nella navigazione su Facebook. Il gioco dell’attenzione è stato truccato fin dall’inizio a favore delle piattaforme.

La psicologia del colore

Un’arma potente nell’arsenale della Silicon Valley è il colore. Il nostro cervello dà priorità alle tonalità vivaci e brillanti che segnalano emozione, urgenza e ricompensa. Per questo i nostri schermi spesso assomigliano a un sacchetto di caramelle multicolori rovesciato.

Proprio come l’industria cinematografica utilizza il technicolor per manipolare le emozioni del pubblico, anche gli sviluppatori di app fanno lo stesso. Sanno che l’arancione e il blu creano tensione e che i colori pastello evocano calma.

Cosa c’è dietro il rilassante rosa del logo di Instagram? È stato progettato per rallentare il nostro sistema endocrino e rilassarci. Il rosso brillante di un badge di notifica richiede immediatamente la nostra attenzione. I colori funzionano perché siamo organismi biologici programmati per rispondere agli stimoli. Come ha osservato Mack McKelvey di SalientMG: “Non compriamo le scatole di cereali bianche e nere, ma quelle colorate e stimolanti”.

Il costo della dipendenza dalla connessione

La dipendenza dal digitale ha raggiunto livelli record durante la pandemia, quando, nonostante l’isolamento, cercavamo di mantenere i contatti. Questa dipendenza ha generato una serie di comportamenti compulsivi che stanno cambiando le nostre vite. Dal bisogno incessante di aggiornare i social media fino al trascurare le responsabilità del mondo reale, il mondo digitale sta invadendo quello fisico. Il gioco d’azzardo online e la pornografia sono disponibili con un semplice clic.

Anche i bambini sono vittime dell’aggressività digitale. Programmi come “Super Crazy Kids” e “Pinkfong” utilizzano colori iper-saturi per catturare le giovani menti e sovrastimolare cervelli ancora in fase di sviluppo. Fino al 60% degli adolescenti mostra segni di dipendenza dal telefonino, con i recettori della dopamina inondati dal rumore costante e colorato dello schermo.

La soluzione in scala di grigi

Un modo per interrompere il ciclo degli stimoli è sorprendentemente semplice, anche se, per certi versi, doloroso: rendere noiosi i telefonini e i dispositivi digitali.

Passare alla scala di grigi sul display del telefono elimina molti fattori scatenanti emotivi. Uno schermo monocromatico interrompe il circolo vizioso del feedback positivo. All’improvviso il feed di Instagram assomiglia molto meno a una confezione di caramelle e molto più a un foglio di calcolo. Questo semplice accorgimento limita il rilascio di dopamina, riducendo l’impulso di scorrere lo schermo senza pensarci.

Questo cambiamento è un modo efficace per riprendere il controllo. Non è necessario distruggere il dispositivo: basta abbassarne il volume. Un telefonino in scala di grigi è volutamente poco attraente. Ci permette di vedere il dispositivo come uno strumento, piuttosto che come una fonte di stimoli emotivi.

Se non controlliamo i nostri dispositivi, saranno inevitabilmente loro a controllare noi. Finiremo per soffrire di malattie moderne come l’ansia, il “collo da SMS”, i disturbi del sonno e lo stress vuoto del “doomscrolling”.

Soprattutto, dobbiamo imparare a vivere una vita più moderata e più lenta. Dobbiamo ridurre il nostro appetito per l’eccitazione costante e aumentare il nostro desiderio di virtù. Per riconquistare la nostra attenzione è necessario riconoscere che siamo oggetto di manipolazione. Poi dobbiamo prendere provvedimenti concreti, come impostare lo schermo in bianco e nero, per tornare a vivere nella realtà, e non in una fantasia simile a Matrix.

Fonte: Return to Order, 11 febbraio 2026. Traduzione a cura di Tradizione Famiglia Proprietà – Italia.