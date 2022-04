Avvedimenti politici (di Clemente Solaro della Margarita)

(da Totus Tuus network)

(…) Le teorie fondate sulla verità sono come essa immutabili, e non falliscono mai nella pratica se rettamente applicate. Ai nostri tempi poco si studiano.

(…) Oh grande infermità del secolo! Mentre l’uomo veramente savio alla fine di una lunga carriera appena impara a conoscere quanto è poco quello che sa e il molto che gli rimane a sapere, i giovani che nei giornali, ne’ dizionari enciclopedici, negli opuscoli hanno i soli nomi appreso delle cose, pieni di presunzione e di arroganza condannano la sapienza dell’età passate e proclamano l’attuale come illuminata per eccellenza; nè Satana li tenta come il primo Padre, eccitandoli a gustar il frutto dell’albero della scienza del bene e del male loro fa credere invece che l’hanno già gustato, nè più rimane che ad agire, come chi è confortato da quell’ indigesta ambrosia (…)

Un approfondimento dottrinale della visione cattolica sulla missione del cattolico impegnato in politica.

