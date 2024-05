Abstract: cellulari, COVID e disimpegno degli studenti . Così come non esiste una sola causa per l’epidemia di disimpegno degli studenti, non esiste una sola ricetta che la possa curare. I genitori e gli amministratori devono rendersi conto che i telefoni cellulari nelle aule scolastiche sono un handicap per i bambini che peserà lungo tutta la loro vita. Così come pesano molte delle dannose teorie di John Dewey e dei suoi milioni di discepoli. Annullare i danni causati da un secolo di malcostume sarà difficile, ma vale la pena provarci.

Tradizione Famiglia Proprietà newsletter 17 maggio 2024

Cellulari, COVID e disimpegno degli studenti distruggeranno

la deplorevole eredità dell’educazione “progressista” di John Dewey?

di Edwin Benson

Nella letteratura educativa compare sempre più spesso una nuova espressione: “disimpegno degli studenti”. Questo fenomeno assume due forme. Gli studenti disimpegnati non sono mentalmente preparati ad apprendere in classe o stanno lontani dalla scuola.

La scuola come terapia

Il “comportamento disimpegnato” non è una novità. “Saltare la scuola” è una pratica antica quanto le scuole stesse.

Per i seguaci di (1) , il “comportamento disimpegnato” è una sorpresa. Dewey ha insegnato il mito che i bambini amano imparare. La prova è che i bambini molto piccoli imparano a camminare e a parlare quasi automaticamente. I teorici ritengono che i bambini siano desiderosi di imparare anche altre cose. Gli insegnanti che “fanno divertire” e “si preoccupano” possono insegnare a qualsiasi bambino quasi tutto.

Questo atteggiamento fa sì che il ruolo dell’insegnante sia principalmente emotivo. La conoscenza della materia non è importante. Si sostiene che gli insegnanti meno informati possono essere più coinvolgenti perché entrano in empatia con la mentalità dello studente. D’altra parte, un alto grado di disciplina inibisce l’apprendimento enfatizzando processi noiosi e distogliendo l’attenzione dalle abilità e dal materiale che i bambini vogliono imparare.

Disimpegno degli studenti e assenteismo cronico

Forse l’era della COVID ha posto fine a queste assurdità, almeno temporaneamente. Per quasi due anni, la malattia ha liberato molti bambini dalle aule scolastiche. Le lezioni erano online, ma c’era poca responsabilità reale. L’inflazione dei voti era dilagante. In risposta, molti bambini si sono comportati come gatti selvatici, cercando solo di dormire, mangiare e divertirsi banalmente, non di imparare in modo divertente.

Ora, una massiccia “perdita di apprendimento” affligge le classi ormai ricostituite d’America. Si manifesta in una condizione che gli esperti chiamano “assenteismo cronico”.

Secondo un nuovo studio del Pew Research Institute, “Come è essere oggi in America un insegnante?”, tre quinti degli insegnanti delle scuole superiori affermano che il disimpegno degli studenti è un problema significativo nelle loro scuole. Quasi la metà degli insegnanti delle scuole medie ed elementari è d’accordo con questa valutazione.

La “dipendenza” da cellulare

Secondo lo studio del Pew, un terzo di tutti gli insegnanti e quasi tre quarti di quelli delle scuole superiori vedono la “distrazione da cellulari” come “un problema importante”. Questo non può sorprendere nessuno. Il cellulare è un dispositivo di intrattenimento universale. Tollerare la sua presenza in classe significa invitare gli studenti a ignorare tutto il resto e a dedicarsi a ciò che più gli motiva le fantasie.

La maggior parte delle scuole cerca di limitare l’uso del cellulare, ma l’applicazione delle norme è solitamente inefficace. Il problema è troppo grande perché sia gestito dagli amministratori. Punire le violazioni potrebbe facilmente coinvolgere centinaia di studenti ogni giorno. L’onere ricade quindi sui singoli insegnanti.

In un articolo sull’apatia degli studenti, Education Week ha intervistato l’insegnante di scienze del liceo dell’Indiana Kelly Chevalier. La sua risposta riecheggia l’esperienza di molti insegnanti. “È come una dipendenza. Non riescono a metterlo via per nessun istante. L’idea di stare senza telefono per tre ore, ad alcuni di loro provoca letteralmente un’ansia fisiologica”.

Il costo è una questione correlata. L’iPhone 15 Pro di Apple viene venduto a circa mille dollari. La maggior parte dei piani di telefonia cellulare include questi pagamenti nella bolletta di utenza mensile. Tuttavia, se un dispositivo viene perso o rubato, gli utenti sono spesso tenuti a pagarlo per intero prima di ricevere un nuovo telefono. Chi paga per un cellulare che uno studente sconosciuto ruba dalla scrivania dell’insegnante dove è stato ritenuto durante la lezione? L’insegnante deve sottrarre tempo alla lezione per assicurarsi che ciascuno dei vari telefonini custoditi sia messo completamente al sicuro?

Mancanza di sostegno dei genitori all’autorità degli insegnanti

Gli studenti di oggi sono utenti di cellulari di seconda (o terza) generazione. La connettività istantanea è diventata purtroppo un’aspettativa per tutti, genitori e studenti compresi. Molti genitori desiderano raggiungere i loro figli in un qualsiasi momento, anche nel bel mezzo di un difficile test di scienze. La ritenzione dei cellulari mette gli insegnanti contro i genitori, che si lamentano a gran voce con gli amministratori. Troppo spesso la risposta del vicepreside è di scaricare la responsabilità sull’insegnante.

Questa mancanza di rispetto verso l’insegnante va ben oltre i telefoni cellulari. Quasi quattro generazioni di studenti hanno attraversato le scuole americane dopo il caos educativo degli anni Sessanta, quando le teorie di Dewey divennero universali e gli insegnanti persero gran parte dell’autorità che avevano fino ad allora posseduto.

Secondo il National Center for Education Statistics, l’età media degli insegnanti nel 2017-2018 era di 42,4 anni, il che significa che erano nati nel 1975 circa. Dato il numero d’insegnanti che hanno deciso di andare in pensione in mezzo al caos causato dal COVID, l’insegnante di oggi è senza dubbio molto più giovane.

I giorni in cui ci si metteva lo studente contro un angolo davanti alla classe o si faceva scrivere 500 volte “Non parlerò in classe” o degli insegnanti che punivano con lievi castighi corporali, non sono solo passati, ma sono inimmaginabili. Qualsiasi tentativo di tornare alle pratiche comuni del mondo precedente al 1968 incontrerebbe una massiccia resistenza.

Mancanza di rispetto per l’apprendimento

La maggior parte dei lettori probabilmente non ha mai visto un diploma di scuola elementare dei primi del Novecento. Sollevano domande interessanti sullo specifico dell’istruzione ricevuta.

Consideriamo quella emessa dallo Stato della Virginia Occidentale. Attesta che la giovane Pearl Harless si è diplomata alla scuola elementare il 15 aprile 1926, poco prima della semina di primavera. Nonostante l’anno scolastico abbreviato, Pearl studiò un’ampia varietà di materie che sono elencate sul diploma. Tra queste, “lettura, ortografia, calligrafia, aritmetica, grammatica inglese, storia degli Stati Uniti e della Virginia Occidentale, geografia, governo civile, agricoltura elementare, fisiologia e igiene”.

Pearl stava per terminare la terza media. Probabilmente la sua era una scuola con non più di una o due stanze. Questi limiti, tuttavia, rendono l’ampiezza degli argomenti ancora più impressionante. Poche scuole moderne potrebbero competere.

Almeno una delle ragioni del declino è che la conoscenza dei fatti è raramente rispettata nelle scuole moderne. Molti pedagogisti sostengono che i fatti non sono importanti in un’epoca dominata dai computer. L’abilità “importante” è sollevare domande e sviluppare opinioni, seguendo i metodi del “pensiero critico”.

La scomparsa dei libri

Un esempio spaventoso dei limiti di oggi nell’istruzione è la diminuzione del numero di libri in molte scuole. Oggi le “abilità” hanno sostituito in larga misura l’attenzione per il materiale da leggere.

Si consideri un recente articolo di Education Week sulla “scienza” della lettura. Negli ultimi decenni, l’insegnamento della comprensione della lettura è diventato “agnostico”, tutto s’incentra sulle abilità pratiche, a scapito dell’apprendimento reale delle scienze, della storia e di altre discipline, afferma Sonia Cabell, professoressa associata presso il College of Education della Florida State University”.

Pertanto, gli studenti leggono meno oggi rispetto a dieci anni fa. Un recente studio intitolato “The Nation’s Report Card” ha rivelato che “nel 2023, il quattordici per cento degli studenti ha dichiarato di leggere quasi ogni giorno per divertimento. Questa percentuale era inferiore di tre punti percentuali rispetto al 2020 e di 13 punti percentuali rispetto al 2012. Complessivamente, la percentuale di studenti tredicenni che hanno dichiarato di leggere per divertimento quasi ogni giorno era più bassa nel 2023 rispetto a tutti gli anni di valutazione precedenti”.

Qualsiasi genitore sa che chi legge da bambino lo fa perché un particolare argomento lo interessa. Ridurre la lettura a un insieme di abilità elimina questa motivazione. Il risultato è che sempre più bambini leggono sempre meno.

Così come non esiste una sola causa per l’epidemia di disimpegno degli studenti, non esiste una sola ricetta che la possa curare. I genitori e gli amministratori devono rendersi conto che i telefoni cellulari nelle aule scolastiche sono un handicap per i bambini che peserà lungo tutta la loro vita. Così come pesano molte delle dannose teorie di John Dewey e dei suoi milioni di discepoli. Annullare i danni causati da un secolo di malcostume sarà difficile, ma vale la pena provarci.

1). John Dewey (1859 – 1952) fu un filosofo e pedagogista statunitense. Esercitò una profonda influenza sulla cultura, sul costume politico e sui sistemi educativi del proprio paese. Intervenne su questioni politiche, sociali, etiche. (…) La formazione di Dewey fu fortemente influenzata dal pragmatismo americano e dall’evoluzionismo di Darwin: il pragmatismo era una corrente filosofica tipicamente americana secondo la quale la verità si identificava con le esperienze concrete e le operazioni a esse collegate; per i filosofi di questa corrente il pensiero è un processo attivo che dipende da un comportamento e da una credenza (fonte wikipedia).

Fonte: Tfp.org, 6 maggio 2024. Traduzione a cura di Tradizione Famiglia Proprietà – Italia.

