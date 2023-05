Le turbine eoliche sono davvero pulite ed ecologiche?

Tradizione Famiglia Proprietà Newsletter 5 Maggio 2023

di Damien Murphy

Le turbine eoliche hanno un aspetto ingannevolmente “pulito”, con le loro pale bianche e scintillanti che girano dolcemente nel vento, producendo senza sforzo energia verde per un mondo che ne è affamato. Tuttavia, la costruzione di questi bestioni non è affatto ecologica.

Ad esempio, trentatré generatori di turbine destinati alla Scozia sono stati prodotti nel Paese più anti-ecologico del mondo, la Cina. Per produrre queste macchine pulite, i contadini cinesi della regione di Baotou, nella Mongolia interna, hanno visto distrutti i loro campi di grano e di mais. Le loro terre sono state trasformate in immensi laghi di scarico di gorgogliante fango tossico, creato da sconsiderate pratiche minerarie delle aziende che scavano per trovare i metalli necessari a queste turbine, le quali dovrebbero essere “verdi” dal punto di vista ambientale.

Impatto ambientale dell’estrazione del neodimio

Il neodimio è stato utilizzato per decenni in molti dispositivi come altoparlanti hi-fi, dischi rigidi e laser. Tuttavia, con la frenetica richiesta di turbine eoliche spinta dagli ambientalisti liberal, la domanda è salita alle stelle. Baotou possiede una delle più grandi riserve di terre rare conosciute dall’uomo, tra cui il neodimio. Il neodimio è sempre stato estratto nella regione, ma è diventato fondamentale solo con l’avvento di due iniziative di stampo ecologico: le turbine eoliche e le auto elettriche ibride.

Purtroppo, con l’aumento dell’estrazione del neodimio, ogni anno vengono scaricate 7.000.000 di tonnellate di rifiuti tossici (alcuni anche radioattivi) in un lago artificiale di sei miglia di larghezza a Baotou. (1) Questo lago è diventato così grande e tossico da mettere a rischio uno dei più importanti corsi d’acqua della Cina.

Quando negli anni Sessanta le aziende iniziarono a estrarre terre rare, il lago di Baotou era solo un piccolo bacino di decantazione tossico. Ma nel corso degli anni si è ingrandito, diffondendo il suo fetore nocivo, avvelenando sempre più le falde acquifere e causando persino la morte. Le sostanze chimiche e i metalli pesanti sono fuoriusciti dalle acque di superficie e sono penetrati nelle falde acquifere, mettendo in pericolo i sistemi di irrigazione su cui gli agricoltori fanno affidamento per irrigare la terra e abbeverare il bestiame. Come prevedibile, il problema è stato semplicemente ignorato. I funzionari della Cina comunista si sono limitati a parlare di problemi ambientali per placare le preoccupazioni della sinistra, e poi hanno continuato a fare affari come al solito. In breve tempo, tutto ciò che era stato piantato dagli abitanti del villaggio morì a causa delle tossine emanate dal lago, e anche i loro animali.

Gli ambientalisti ammettono l’ironia

Jamie Choi, esperto di Greenpeace Cina, ammette l’ironia. “Non c’è una sola fase del processo di estrazione delle terre rare che non sia disastrosa per l’ambiente. I minerali vengono estratti pompando acido nel terreno e poi vengono lavorati utilizzando altri acidi e sostanze chimiche”. (2) 2 Così, mentre gli ambientalisti di sinistra si battono contro l’energia nucleare, petrolifera e del carbone a causa del loro impatto negativo sull’ambiente, chiudono un occhio sui massicci danni ambientali causati dalla costruzione di turbine eoliche. Dove sono gli appelli strazianti per aiutare le persone povere ed emarginate che vengono sfruttate nella Cina comunista.

Nel lontano Regno Unito, l’installazione di turbine eoliche continua a causare danni ambientale. Solo in Gran Bretagna ci sono attualmente più di 3.000 turbine, che hanno richiesto la distruzione di ambienti paesaggistici bellissimi per aprire strade di servizio su cui, tra l’altro, hanno transitato 3.000.000 di libbre di cemento per le fondamenta di ogni turbina. Tuttavia, di fronte alla palese contraddizione di proteggere l’ambiente danneggiando la natura, gli ambientalisti come Craig Bennett liquidano la questione dicendo che “nessun modo di generare energia è pulito al 100% e privo di problemi”. Sebbene ciò sia vero, il carbone, il petrolio, il gas naturale e la produzione di energia nucleare causano meno problemi, sono risorse più abbondanti e immensamente più stabili nella produzione di energia. Diventa dolorosamente chiaro che l’ambientalismo ha poco a che fare con la salvezza dell’ambiente; sono fin troppo disposti a sacrificare quest’ultimo sull’altare della loro ideologia.

In conclusione. Le turbine eoliche non contribuiscono a migliorare l’ambiente, ma sono anche incredibilmente brutte, distruggono bei paesaggi, sono estremamente inaffidabili nella produzione di elettricità e non durano a lungo. Le turbine eoliche hanno un ciclo di funzionamento di 120.000 ore di utilizzo, che equivale a 13,7 anni di produzione effettiva di energia prima di essere sostituite. Se a questo si aggiungono la produzione dei componenti e la costruzione in loco, che contribuiscono a provocare un terribile danno ambientale, la proposta diventa perdente. Quando si parla di turbine eoliche, gli ambientalisti sono completamente ipocriti nei confronti della Cina, un Paese con standard deplorevoli in materia di diritti umani e di tutela ambientale. È ora di affrontare la realtà e di mettere le turbine eoliche nella pattumiera degli esperimenti falliti della sinistra.

Note

1). https://www.youtube.com/watch?v=t_UdqZdFr-w