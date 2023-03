Covid-19, la pandemia del XXI secolo

a cura di Rassegna Stampa

31 Marzo 2023



Una raccolta di articoli che descrivono come è stata affrontata l’emergenza sanitaria nel mondo e in Italia

di Redazione

L’emergenza per la “pandemia” da Covid-19, è iniziata in Italia lunedì 9 marzo con un lockdown terminato il 18 maggio 2020, trascinandosi per altri due anni caratterizzati da restrizioni e limitazioni degli spostamenti individuali, divieti di ogni genere, obblighi vaccinali con sospensione dal lavoro e perdita di stipendio per gli inadempienti. Tutto questo resterà probabilmente alla storia non tanto per l’evento in sé quanto per le enormi polemiche, la divisione e lo scontro sociale – che grazie a Dio non sono mai sfociati in episodi di violenta contestazione – che ha caratterizzato questa epidemia.

I quasi tre anni di emergenza sono stati gestiti da governi di sinistra guidati da Giuseppe Conte e Mario Draghi, i quali hanno fatto un uso abbastanza disinvolto dei decreti di emergenza arrivando a sospendere di fatto diritti riconosciuti dalla Costituzione italiana. Decreti spesso sconfessati dai tribunali amministrativi o ordinari e criticati da più di un costituzionalista.

Rassegna Stampa vuole fornire una documentazione su come è stato trattato l’aspetto sanitario, avvalendosi di una raccolta di articoli pubblicati su InFormazione cattolica dal dottor Raffaele Cerbini, il quale ha seguito fin dall’insorgere della “pandemia” le evidenze scientifiche emerse dagli studi pubblicati sulle più autorevoli riviste specialistiche internazionali e importanti istituzioni sanitarie e di ricerca. Gli articoli mostrano anche come i provvedimenti adottati qualche volta hanno seguito criteri non scientifici che hanno portato a coercizioni e sottoposto la popolazione a rischi ingiustificati.

Forniamo questa raccolta di scritti non per alimentare polemiche ma per conservare traccia di riflessioni e argomenti che a suo tempo poco o niente spazio hanno avuto da parte dei mezzi di comunicazione “ufficiali” ma che potrebbe risultare utile in seguito, quando vi sarà occasione di ripensare e analizzare questo brutto momento della storia.

Il dottor Raffaele Cerbini si è specializzato in medicina interna e medicina d’urgenza nel 2002 e dal 2005 ha occupato diverse e importanti posizioni nel settore farmaceutico occupandosi da vicino di ricerca clinica in vari settori, per poi dedicarsi a partire dal 2013 in particolare alle terapie innovative, inclusa la terapia genica e la terapia somatica cellulare.

1– Covid, finalmente un po’ di chiarezza: i dati del dottor Raffaele Cerbini

3 – Prima di vaccinare non sarebbe meglio indagare se sono già presenti gli anticorpi al Covid?

4 – Il dottor Raffaele Cerbini: “Vaccino ai bambini? Sarebbe meglio adottare un principio di precauzione”

5 – Ecco quanto sono realmente efficaci i vaccini

6 – Chi si è ammalato di Covid raramente viene reinfettato

7 – Gestione della pandemia: uno in pagella al Governo italiano

8 – Segnalata una nuova reazione avversa ai vaccini mRNA

9 – Anticorpi monoclonali e vaccini quasi inutili contro Omicron?

10 – Medici e politici italiani al vaglio della letteratura scientifica

11 – Mentre Draghi infierisce, il resto d’Europa riduce le restrizioni

12 – Il dott. Cerbini: “la vaccinazione a oltranza non è scientificamente giustificata”

13 – Ci vogliono imporre una dipendenza da vaccini?

14 – Ci stanno obbligando a vaccinarci senza dati in supporto

15– Il Covid ormai è una influenza, ma questo il governo non vuole sentirlo dire

16 – Bambini e adolescenti, col vaccino rischio miocardite

17 – I booster vaccinali sono ormai inutili nei minori e nei giovani adulti

18 – I lockdown sono stati inutili. Lo dice la Johns Hopkins University

19 – La scienza sta dimostrando che il governo ha fallito su tutta la linea

20 – Non è vero che i vaccini sono innocui

21 – Governo e media di regime insistono sul “passaporto verde”, nonostante l’evidente inutilità

22 – In Italia non c’è stata chiarezza sulla valutazione della mortalità da Covid-19

23 – Sul nuovo preparato Nuvaxovid (Novavax) c’è già molta delusione

24 – Covid e politica: arroganza, presupponenza e lacrime di coccodrillo

25 – Quando la “scienza” non è disinteressata

26 – Quarta dose degli attuali vaccini? Sarebbe solo un business

Inoltre:

Covid. Tamponi per lo più inefficaci ma buoni ad alimentare il business

Tre scienziati italiani: “ci sono rischi inerenti alla somministrazione ripetuta dei vaccini anti-Covid”

Protocolli fasulli e “morti bianche”. Una storia vera

Il dott. Gulisano sul Covid: “se ti ammali, ti curi e guarisci. Falsa la narrazione di Draghi”

“Invisibili”, il documentario sulle reazioni avverse provocate dai vaccini Covid

Covid, cominciano a scoprirsi gli altarini

